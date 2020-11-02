Проигравшие в первом туре кандидаты на пост президента Молдавии Андрей Нэстасе, Октавиан Цыку, Дорин Киртоакэ и Ренато Усатый заявили о готовности поддержать кандидатуру экс-премьера Майи Санду во втором туре. Об этом 2 октября сообщает РИА Новости

«"Партия "Платформа "Достоинство и правда" поддержит во втором туре Майю Санду, наша поддержка будет безусловной, она направлена на защиту интересов страны», — заявил лидер политформирования Нэстасе.

Санду обошла Додона на выборах президента Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Такую же позицию озвучил лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ, который заявил журналистам, что мечтает «одержать сокрушительную победу над Додоном».

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый, набравший в первом туре почти 17% голосов, еще накануне первого тура заявил, что о поддержке Додона с его стороны не может быть и речи.

С заявлением о поддержке Санду во втором туре выступил и лидер парламентской партии Pro Moldova Андриан Канду.

В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в первом туре выборов президента победила Санду, набравшая 36,12% голосов, во втором туре она встретится с действующим президентом Игорем Додоном, у которого 32,61%.