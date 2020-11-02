«"Партия "Платформа "Достоинство и правда" поддержит во втором туре Майю Санду, наша поддержка будет безусловной, она направлена на защиту интересов страны», — заявил лидер политформирования Нэстасе.
Депутат Цыку, который на выборах представлял партию Национального единства, отметил на брифинге, что во втором туре будет против Додона.
Такую же позицию озвучил лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ, который заявил журналистам, что мечтает «одержать сокрушительную победу над Додоном».
Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый, набравший в первом туре почти 17% голосов, еще накануне первого тура заявил, что о поддержке Додона с его стороны не может быть и речи.
С заявлением о поддержке Санду во втором туре выступил и лидер парламентской партии Pro Moldova Андриан Канду.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в первом туре выборов президента победила Санду, набравшая 36,12% голосов, во втором туре она встретится с действующим президентом Игорем Додоном, у которого 32,61%.