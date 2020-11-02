Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом, который зарегистрируют в понедельник. Об этом 2 ноября он рассказал на заседании согласительного совета парламента, которое транслировали украинские телеканалы

По его словам, решение КСУ о декларировании привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений.

«Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено два месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении… Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе», — подчеркнул Разумков.

Ранее в отношении судей КСУ Национальная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила ряд дел. Спустя пару дней КСУ принял решение, согласно которому во времена правления Петра Порошенко антикоррупционные органы, в частности НАПК, были созданы незаконно, а их главы назначены с нарушениями.

Эксперт объяснил, чем закончится конфликт вокруг Конституционного суда Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда публичным проявлением сговора части старых элит и олигархов. Он поручил Кабмину разработать проект судебной реформы, которую проведут для «очистки» украинских судов.

В понедельник фракция «Слуга народа» проведет заседание фракции. На нем будут обсуждать законопроект Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины. При этом стало известно, что КСУ срочно собрался на заседание, чтобы якобы отменить проект закона о рынке земли.