Фракция партии «Слуга народа» в понедельник вечером проведет заседание, на котором планируется обсудить законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины. Об этом 2 ноября «РБК-Украина» сообщила депутат Евгения Кравчук

«Мы собственно сегодня как раз и будем это обсуждать. Хотим как раз послушать и представителей президента и Верховной рады в Конституционном суде и представителей профильного комитета по вопросам правовой политики. Плюс есть комитет по вопросам антикоррупционной деятельности. Возможно, там также будут предложения», — сообщила Кравчук.

Она рассказала, что на фракции также обсудят и возможность внесения законопроектов по сути отмененных КСУ положений антикоррупционного законодательства.

Кроме того, она допустила возможность, что появятся предложения по другим законопроектам, которые бы могли исправить ситуацию. По ее словам, в любом случае это нужно делать быстро, чтобы не ставить крест на евроинтеграционных стремлениях Украины.

Зеленский предложил замену для судей КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петра Порошенко антикоррупционные органы, в частности НАПК, были созданы незаконно, а их главы назначены с нарушениями.

Также решение предусматривает ответственность за недостоверное декларирование, что не позволяет ввести результаты местных выборов в законную силу.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного суда по декларированию публичным проявлением сговора части старых элит и олигархов. Он поручил Кабинету министров разработать проект судебной реформы.

Реформа, в частности, будет проведена для «очистки» украинских судов.

Зеленский также внес в парламент проект закона о прекращении полномочий всех судей КСУ, которое должна рассмотреть Рада.