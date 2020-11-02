«Мы собственно сегодня как раз и будем это обсуждать. Хотим как раз послушать и представителей президента и Верховной рады в Конституционном суде и представителей профильного комитета по вопросам правовой политики. Плюс есть комитет по вопросам антикоррупционной деятельности. Возможно, там также будут предложения», — сообщила Кравчук.
Она рассказала, что на фракции также обсудят и возможность внесения законопроектов по сути отмененных КСУ положений антикоррупционного законодательства.
Кроме того, она допустила возможность, что появятся предложения по другим законопроектам, которые бы могли исправить ситуацию. По ее словам, в любом случае это нужно делать быстро, чтобы не ставить крест на евроинтеграционных стремлениях Украины.
Ранее в отношении судей КСУ Национальная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила ряд дел. Спустя пару дней КСУ принял решение, согласно которому во времена правления Петра Порошенко антикоррупционные органы, в частности НАПК, были созданы незаконно, а их главы назначены с нарушениями.
Также решение предусматривает ответственность за недостоверное декларирование, что не позволяет ввести результаты местных выборов в законную силу.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного суда по декларированию публичным проявлением сговора части старых элит и олигархов. Он поручил Кабинету министров разработать проект судебной реформы.
Реформа, в частности, будет проведена для «очистки» украинских судов.
Зеленский также внес в парламент проект закона о прекращении полномочий всех судей КСУ, которое должна рассмотреть Рада.