По его словам, прежде всего, большое количество людей решили остаться дома, и винить их за это нельзя. Однако далеко не все из пришедших в итоге отдали свой голос.
«Люди, особенно молодежь, когда подходили к избирательным участкам, видели непривычную картину — очереди на улице… Когда подходишь и видишь человек 20, стоящих в трех очередях к трем участкам, то большинство не сильно мотивированных людей плевали, разворачивались и уходили», — рассказал Теплов.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.