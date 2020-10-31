Фактор коронавируса сильно повлиял на явку на региональных выборах Украины. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Люди, особенно молодежь, когда подходили к избирательным участкам, видели непривычную картину — очереди на улице… Когда подходишь и видишь человек 20, стоящих в трех очередях к трем участкам, то большинство не сильно мотивированных людей плевали, разворачивались и уходили», — рассказал Теплов.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.