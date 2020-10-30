По ее словам, «Грузинская мечта» с самого начала избирательной кампании использовала коронавирус в своих политических целях: так, еще в марте они «просто пиарились» и ничего не делали.
«Даже сейчас ЦИК приняла постановление, якобы беспокоясь о заболевших и находящихся на самоизоляции людях, чтобы они могли принять участие в выборах. Но там все сделано так, что это больше похоже на механизм для фальсификаций… Если бы выборы прошли справедливо, то "Грузинская мечта" не набрала бы и 35% голосов», — убеждена Бурджанадзе.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Для попадания в парламент партии должны пройти 1%-й порог. Согласно предвыборным рейтингам, партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) сейчас идет на втором месте после «Грузинской мечты».