Согласно предвыборным рейтингам, партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) сейчас идет на втором месте после правящей «Грузинской мечты».
При этом, по словам Бурджанадзе, на данный момент «Грузинская мечта» нуждается в ЕНД больше, чем ЕНД — в «Грузинской мечте».
«[Лидер "Грузинской мечты" Бидзина] Иванишвили допрыгался. Если же на этих выборах "Грузинская мечта" выиграет и сможет единолично сформировать правительство, этот кабинет и парламент не дотянет до 2024 года. В лучшем случае я даю этому парламенту год», — заявила экс-спикер.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Для попадания в парламент партии должны пройти 1%-й порог.