Если правящая партия в Грузии сформирует монобольшинство, парламент не дотянет до 2024 года. Об этом экс-спикер парламента страны, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение - Единая Грузия» Нино Бурджанадзе сказала в интервью «Известиям» 30 октября

«Миша, приезжай»: правящая партия Грузии высмеяла заявление Саакашвили © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) сейчас идет на втором месте после правящей «Грузинской мечты».

При этом, по словам Бурджанадзе, на данный момент «Грузинская мечта» нуждается в ЕНД больше, чем ЕНД — в «Грузинской мечте».

«[Лидер "Грузинской мечты" Бидзина] Иванишвили допрыгался. Если же на этих выборах "Грузинская мечта" выиграет и сможет единолично сформировать правительство, этот кабинет и парламент не дотянет до 2024 года. В лучшем случае я даю этому парламенту год», — заявила экс-спикер.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Для попадания в парламент партии должны пройти 1%-й порог.