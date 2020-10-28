Результат на местных выборах может в долгосрочной перспективе усилить центробежные тенденции внутри «Слуги народа», но в краткосрочной ни на что не повлияет. Об этом политолог Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру

Выборы на Западной Украине: провал «слуг народа», реванш Порошенко и триумф «местных партий» © РИА Новости/Стрингер, пресс-служба Слуга Народу

«Неудача [президента Владимира] Зеленского в том, что запрос на обновление власти оказался ограниченным центральным уровнем, а на местном уровне это не произошло, потому что доверия к местным органам власти было больше, и есть разочарование в политике Зеленского. Но это никак не меняет положение дел в центре в краткосрочном плане», — сказал Попов.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

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