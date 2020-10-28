Итогом местных выборов на Украине стало падение доверия у значительной част населения к пропрезидентской партии «Слуга народа» и другим парламентским политсилам. Об этом политолог Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: После выборов «Слуга народа» может отправиться на политическое кладбище © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Эксперт также отметил успех Партии Шария, которая, как в свое время команда президента Владимира Зеленского, отражает запрос на обновление власти.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.