В последние дни в Белоруссии участились случаи экстремизма среди участников массовых протестов. Об этом 26 октября заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек

Суздальцев объяснил, зачем белорусский КГБ делает «вбросы» об украинских боевиках © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В воскресенье, 25 октября, в Минске, радикалы попытались захватить здание Центрального РУВД. В ночь на понедельник неизвестные в Гомеле заминировали древко с бело-красно-белым флагом, мина ловушка должна была сработать при попытке извлечь флаг.

КГБ Белоруссии квалифицирует эти действия как акты терроризма.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.