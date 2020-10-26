По его словам, утром 26 октября на различных участках железной дороги выявили пять случаев умышленного замыкания цепи, что нарушило работу программного обеспечения. Это могло бы привести к многочисленным человеческим жертвам и техногенным катастрофам.
В воскресенье, 25 октября, в Минске, радикалы попытались захватить здание Центрального РУВД. В ночь на понедельник неизвестные в Гомеле заминировали древко с бело-красно-белым флагом, мина ловушка должна была сработать при попытке извлечь флаг.
КГБ Белоруссии квалифицирует эти действия как акты терроризма.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.