В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто у себя в Facebook призвал венгров Закарпатья проголосовать за Партию венгров Украины. Подобный призыв украинская сторона сочла вмешательством в свои внутренние дела.
«МИД Украины глубоко расстроен, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы», — говорится в заявлении.
В ведомстве пообещали жесткую реакцию на такие действия Венгрии.