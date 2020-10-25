МИД Украины назвал коварным ударом и прямым вмешательством во внутренние дела страны агитацию Будапешта за одну из политических партий в Закарпатской области на местных выборах. Соответсвующее заявление опубликовано 25 октября на сайте украинского внешнеполитического ведомства

Венгрия и Украина: «Было бы хорошо, если бы Байден ответил...» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Петер Сийярто у себя в Facebook призвал венгров Закарпатья проголосовать за Партию венгров Украины. Подобный призыв украинская сторона сочла вмешательством в свои внутренние дела.

«МИД Украины глубоко расстроен, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы», — говорится в заявлении.

В ведомстве пообещали жесткую реакцию на такие действия Венгрии.