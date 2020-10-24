Когда президент Белоруссии Александр Лукашенко в следующий раз попросит денег у России, с него затребуют реформы и откажут ввиду их отсутствия. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Лавров обозначил позицию РФ по конституционной реформе в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

По словам Ищенко, Лукашенко совершенно отчетливо саботирует и будет саботировать реформы.

«А что должно делать российское руководство? Оно уже все Лукашенко рассказало по этому поводу… Понятно, что, когда Лукашенко приедет за следующими деньгами, у него спросят, где реформы. И скорее всего не дадут ему ничего», — сказал эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.