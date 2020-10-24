Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
По словам Ищенко, Лукашенко совершенно отчетливо саботирует и будет саботировать реформы.
«А что должно делать российское руководство? Оно уже все Лукашенко рассказало по этому поводу… Понятно, что, когда Лукашенко приедет за следующими деньгами, у него спросят, где реформы. И скорее всего не дадут ему ничего», — сказал эксперт.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.