То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко удержался, не означает, что его поддерживает население. Просто он использует силовиков и репрессивный аппарат на полную мощность. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Обострение ситуации в Белоруссии может быть выгодно и Лукашенко, и оппозиции © РИА Новости, Нина Зотина

«Там до сих пор арестовывают наших журналистов, недавно задержали пятерых журналистов ИТАР-ТАСС, которые имели аккредитацию. Что уж говорить о людях, которые будут проводить опросы и вдруг обнаружат, что у Лукашенко вовсе не 80% поддержи населения, а гораздо меньше. Естественно, что этих социологов в худшем случае вообще не найдут», — категоричен Безпалько.

И белорусская власть, и белорусская оппозиция находятся в цугцванге, поэтому и те, и другие осознанно или неосознанно стремятся к обострению, пытаясь к тому же имитировать диалог, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.