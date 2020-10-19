На встрече с Путиным Шестаков рассказал, как идут работы по восстановлению популяции байкальского омуля.
По его словам, выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране, и уже видна положительная динамика.
Сокращение популяции приостановлено, есть небольшой рост, в 2023-2025 году возможно опять открыть промышленное рыболовство, добавил Шестаков.
Глава государства спросил, принимал ли участие в работе Стивен Сигал, и после того, как глава Росрыболовства ответил утвердительно, попросил передать артисту слова благодарности.
Американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года.