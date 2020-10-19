Президент России Владимир Путин попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова передать слова благодарности Стивену Сигалу за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля, сообщает РИА Новости 19 октября

Стивен Сигал: Реальная диверсия в американской пропаганде © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По его словам, выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране, и уже видна положительная динамика.

Сокращение популяции приостановлено, есть небольшой рост, в 2023-2025 году возможно опять открыть промышленное рыболовство, добавил Шестаков.

Глава государства спросил, принимал ли участие в работе Стивен Сигал, и после того, как глава Росрыболовства ответил утвердительно, попросил передать артисту слова благодарности.

Американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года.