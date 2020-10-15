«У вас сложная патриотических работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев — возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом», — сказал Зеленский, обращаясь к военным.
В ходе поездки глава государства также заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения ООС и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.
Кроме того, президент успел пообедать с военными. Стоит отметить, что на фотографии, размещенной на сайте главы государства, видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Военные, похоже, просто наблюдают за тем, как обедают высокопоставленные лица.