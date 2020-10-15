Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника Украины отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, где наградил военных, несущих службу в Донбассе. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба главы государства

«У вас сложная патриотических работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев — возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом», — сказал Зеленский, обращаясь к военным.

В соцсетях заметили странную деталь под брюками Зеленского © пресс-служба президента Украины

Кроме того, президент успел пообедать с военными. Стоит отметить, что на фотографии, размещенной на сайте главы государства, видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Военные, похоже, просто наблюдают за тем, как обедают высокопоставленные лица.