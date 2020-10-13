Перед началом второй части выпуска «Осторожно, Собчак!» с подзаголовком «Первое интервью Наташи Королевой и Тарзана после измены» на экране появились фотографии Глушко, лежащего на больничной кровати в медицинской маске. В подписи к снимкам указано, что они были сделаны Королевой.
«Пока готовилась вторая серия программы, Андрей Малахов успел выпустить шоу "Осторожно, Тарзан!". Сам Сергей Глушков на этом фоне попал в реанимацию и несколько дней провел в больнице — сдали нервы», — говорится в текстовом сообщении в начале передачи.
Шоу «Прямой эфир» о Тарзане вышло 7 октября. В студию пришла 28-летняя актриса Анастасия Шульженко с намерением доказать, что ее роман с Глушко длился больше года. В ходе передачи показали видео, на котором девушка подкараулила артиста у гримерки, вступила с ним в перепалку и упала на пол. По словам Шульженко, она сильно ударилась головой.
Незадолго до выхода шоу Малахов позвонил Королевой и заверил, что не будет освещать ее семейные проблемы в «Прямом эфире». Артистка оценила жест ведущего и поблагодарила его в Instagram. После выхода шоу источник из окружения семьи сообщил сайту 7days, что певица была потрясена предательством Малахова и намеревается подать на него в суд.
Судя по свежим видеороликам в соцсетях, Глушко уже оправился от госпитализации и прекрасно себя чувствует.