Стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, попал в реанимацию из-за эмоционального перенапряжения. Одним из виновников госпитализации 50-летнего артиста стал Андрей Малахов, посвятивший его измене один из последних выпусков «Прямого эфира», сообщила 12 октября Ксения Собчак в своем шоу на YouTube

«Осторожно, Тарзан!»: Малахов обманул Наташу Королеву © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

«Пока готовилась вторая серия программы, Андрей Малахов успел выпустить шоу "Осторожно, Тарзан!". Сам Сергей Глушков на этом фоне попал в реанимацию и несколько дней провел в больнице — сдали нервы», — говорится в текстовом сообщении в начале передачи.

Шоу «Прямой эфир» о Тарзане вышло 7 октября. В студию пришла 28-летняя актриса Анастасия Шульженко с намерением доказать, что ее роман с Глушко длился больше года. В ходе передачи показали видео, на котором девушка подкараулила артиста у гримерки, вступила с ним в перепалку и упала на пол. По словам Шульженко, она сильно ударилась головой.

Незадолго до выхода шоу Малахов позвонил Королевой и заверил, что не будет освещать ее семейные проблемы в «Прямом эфире». Артистка оценила жест ведущего и поблагодарила его в Instagram. После выхода шоу источник из окружения семьи сообщил сайту 7days, что певица была потрясена предательством Малахова и намеревается подать на него в суд.

Судя по свежим видеороликам в соцсетях, Глушко уже оправился от госпитализации и прекрасно себя чувствует.