Политический кризис в Киргизии не приведет к государственному перевороту в Таджикистане. Во всех странах Центральной Азии происходят разные политические процессы. Об этом рассказал ученый-востоковед Александр Князев в интервью изданию Украина.ру

Александр Князев: Среди политиков Киргизии нет никого, кто мог бы найти выход из кризиса © minval.az Эмомали Рахмон баллотируется в президенты на нынешних выборах. Также на пост главы государства претендуют Рустам Латифзода от «Аграрной партии», Абдухалим Гаффорзода от «Социалистической партии», Рустам Рахматзода от «Партии экономических реформ» и Миродж Абдуллоев от «Коммунистической партии».

В Таджикистане если и будут какие-то локальные очень небольшие протестные выступления по результатам выборов, но они будут направлены не против режима и президента, а против неправомочных действий избирательных комиссий, прогнозирует эксперт.

«Там совершенно другая политическая система, другая политическая история, другой менталитет», — указал Князев.

Это не значит, что в других республиках не может быть политических кризисов, просто они другие по своей природе, добавил специалист.

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