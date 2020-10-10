Одним из катализаторов революции в Киргизии стала политика президента республики Сооронбая Жээнбекова. Об этом глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович сказал в интервью изданию Украина.ру

«Север более русифицирован, чем Юг»: Грозин о преимуществах протестов в Киргизии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк обвиняли в том, что он слишком сильно предавался непотизму и назначал своих земляков-южан на множество постов», — отметил он.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.