«Это типичная "цветная революция". Так было и в 2005, и в 2010 году. Одно из противоречий, которое его вызвало — противоречие между северянами и южанами. Фактически бывшего президента Жээнбекова обвиняли в том, что он слишком сильно предавался непотизму и назначал своих земляков-южан на множество постов», — отметил он.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.