В результате политического кризиса, спровоцированного итогами парламентских выборов, появились основания для раскола Киргизии на два государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин

Владимир Лепехин: Политический кризис в Киргизии угрожает стабильности всей Средней Азии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Сейчас появились основания для раскола Кыргызстана на два государства. Причем южная часть больше связана геополитически с Китаем, а северная более ориентирована на ЕАЭС и Россию. То есть это затрагивает геополитические интересы Российской Федерации», — рассказал Владимир Лепехин.

Эксперт добавил, что возникла новая формула противостояния, которая характерна для всех стран Центральной Азии, потому что по такой же схеме ожидается нечто подобное киргизскому сценарию в Таджикистане после выборов президента, запланированных на 11 октября.

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В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента, выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других политиков. Центризбирком Киргизии объявил результаты выборов недействительными.