В числе заразившихся оказались игроки Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а также двое сотрудников персонала команды.
Курирующий клуб санитарный врач выдал предписание о выходе на карантин, в связи с чем команда полным составом ушла на самоизоляцию.
В понедельник, 5 октября, и в четверг, 8 октября, все футболисты, тренеры и сотрудники команды пройдут дополнительное тестирование, после которого руководство обещает определиться с дальнейшими действиями.
Всего на Украине зафиксировано более 230 тысяч случаев COVID-19, из них 3774 зарегистрировано за последние стуки. Вирус унес жизни уже 4430 украинцев.
Заразились COVID-19 и некоторые депутаты Верховной Рады, в связи с чем в парламенте было принято решение уйти на карантин, отказавшись от пленарных заседаний.