После матча «Шахтера» с «Десной» медицинская служба «горняков» получила результаты тестов на COVID-19, 20% из них оказались положительными, сообщает Telegram-канал издания Украина.ру 4 октября

В числе заразившихся оказались игроки Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а также двое сотрудников персонала команды.

Олимпийская чемпионка по биатлону из Украины заразилась коронавирусом © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В понедельник, 5 октября, и в четверг, 8 октября, все футболисты, тренеры и сотрудники команды пройдут дополнительное тестирование, после которого руководство обещает определиться с дальнейшими действиями.

Всего на Украине зафиксировано более 230 тысяч случаев COVID-19, из них 3774 зарегистрировано за последние стуки. Вирус унес жизни уже 4430 украинцев.

Заразились COVID-19 и некоторые депутаты Верховной Рады, в связи с чем в парламенте было принято решение уйти на карантин, отказавшись от пленарных заседаний.