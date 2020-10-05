Анастасия Шульженко, с которой стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, изменил своей супруге певице Наташе Королевой, на одном из ток-шоу заявила, что устала от нелестных эпитетов и хочет подать в суд на представителей медиа, распространяющих о ней слухи, сообщает Дни.ру 3 октября

«Сейчас все подряд безнаказанно публикуют про меня какую-то ересь, называя "любовницей", "шалавой", "проституткой". И на журналистов, которые это распространяют, я подам в суд о защите чести и достоинства! Потому что это переходит все границы!», — сказала Шульженко.

«Я тебе, конечно, верю»: Королева нашла нового партнера для своего старого хита © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Анастасия Шульженко выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана.

Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности. Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет отрицать очевидное.

Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка.