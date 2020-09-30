Отставка Витольда Фокина приведет к далеко идущим последствиям. В этом году не будет встречи в Нормандском формате на высшем уровне, а «Слуга народа» потерпит разгромное поражение на местных выборах во всех областях Юго-Востока. Такое мнение выразил специалист по вопросам Донбасса Энрике Менендес 30 сентября на своей странице в Facebook

Удаление Фокина из переговоров по Донбассу – очередная капитуляция Зеленского © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский освободил Фокина от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу за его публичные высказывания по вопросу разрешения конфликта. Фокин в частности заявлял, что не видит доказательств того, что РФ воюет с Украиной. Как подчеркнули в пресс-службе, президент Украины считает, что Фокин отступил «от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Эксперт также отметил, что из этого решения можно сделать два вывода.

«1) Переговоры по Донбассу были бутафорией весь этот год. Власть неудачно симулировала, но при первом же стрессе показала своё реальное лицо. Превалирование формы над результатом. 2) Зеленский — слабый президент. Фокин назначен его указом и теперь ВАЗ (Зеленский — ред.) снимает его под давлением обстоятельств, даже не попытавшись хотя бы для проформы, публично разобраться в ситуации. Хвост виляет собакой. Конец эпохи народного президента Голобородько», — категоричен Менендес.

Тем не менее, добавил общественный деятель, в этом решении есть и свои плюсы, поскольку оно позволило избавится от разного рода иллюзий.