Боеспособность армии Армении со времен предыдущей войны в Карабахе упала из-за ослабления интеграции с РФ в области безопасности. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Немецкий эксперт Рар описал, что начнется, если Турция объявит войну Армении © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Эксперт не уверен, что армянские войска под управлением обученных в США инструкторов в состоянии эффективно вести боевые действия против Азербайджана, который за последние годы вложил много средств в переоснащение армии и всесторонне поддерживается Турцией.

«Я не уверен, что армия Армении сегодня в состоянии отстоять то, что у нее есть. Пусть скажут спасибо Америке и демонстрантам с их лозунгами. Они ослабили государство. Армения сегодня оказалась в положении, когда Азербайджан может забрать Карабах силой, и никто этому помешать не сможет. А Россия не может отстаивать для Армении Карабах и влезать из-за него в этот конфликт. Сами заварили кашу — сами и расхлебывайте», — категоричен Кедми.

Специалист добавил, что за последние 15 лет Ереван слишком активно пытался внутренне и внешне переориентировать страну от России в сторону Запада, но в результате этого Армения ослабла в глазах Азербайджана и стоящей за ним Турции, и Баку с Анкарой решили воспользоваться ситуацией.