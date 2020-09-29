Как уточняется, под санкции также попали шестеро высокопоставленных представителей белорусской власти.
Это глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
Теперь их активы в британской юрисдикции, если таковые найдутся, будут заморожены. Кроме того, всем попавшим под санкции, запрещен въезд в соединенное королевство.
Сообщается, что эти меры согласованы с Канадой, которая также приняла санкции против Белоруссии.