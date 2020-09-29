Власти Великобритании ввели санкции против президента Александра Лукашенко и его сына Виктора под предлогом «нарушения прав человека» в Белоруссии, сообщил Интерфакс 29 сентября со ссылкой на пресс-релиз британского МИДа

Как уточняется, под санкции также попали шестеро высокопоставленных представителей белорусской власти. Это глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Цветы эмиграции. «Вторая власть» Белоруссии уехала за границу © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Сообщается, что эти меры согласованы с Канадой, которая также приняла санкции против Белоруссии.