Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. На них будут избраны областные и районные советы, а также советы и главы всех территориальных общин.
Однако, считает эксперт, политический кризис может достигнуть такого апогея, что президент вынужден будет пожертвовать парламентом просто для того, чтобы досидеть до конца своего срока.
«Такой вариант полностью исключить нельзя. Но на данный момент — нет, невыгодно», — указал Бортник.
Политолог добавил, что сейчас Зеленский не собирается распускать парламент, и до последнего момента будет делать все, чтобы этот парламент не распускать, потому что он ему крайне выгоден.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.