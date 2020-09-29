Несмотря на то, что сейчас ходят слухи о досрочных парламентских выборах после местных выборов, президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно их проводить. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: На местных выборах электоральная карта Украины станет похожа на шкуру ягуара © Facebook, Ruslan Bortnik

Однако, считает эксперт, политический кризис может достигнуть такого апогея, что президент вынужден будет пожертвовать парламентом просто для того, чтобы досидеть до конца своего срока.

«Такой вариант полностью исключить нельзя. Но на данный момент — нет, невыгодно», — указал Бортник.

Политолог добавил, что сейчас Зеленский не собирается распускать парламент, и до последнего момента будет делать все, чтобы этот парламент не распускать, потому что он ему крайне выгоден.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.