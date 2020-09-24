Стратегия партии власти «Слуга народа» на местных выборах состоит в пиаре и максимальном использовании образа президента Владимира Зеленского, рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: После местных выборов Зеленский рискует стать елочной игрушкой © РИА Новости, Нина Зотина - Руслан, до местных выборов, назначенных на 25 октября, остался месяц, отменять их, судя по всему, не будут. У кого из ключевых игроков украинской политики («Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Оппоплатформы») наибольшие шансы на успех?

— На местных выборах электоральная карта Украины будет напоминать шкуру ягуара. Она будет пятнистой.

В основном будут побеждать региональные элиты, но ситуативно первое, второе или третье место будут показывать где-то «Слуга народа», где-то «Европейская солидарность», где-то ОПЗЖ.

Говорить о том, что запад однозначно проголосует за «Европейскую солидарность», а восток — за ОПЗЖ, сегодня достаточно сложно. Это местные выборы, и там в значительной степени мотивация голосования зависит от конкретных фигур, которые выдвигают те или иные партии.

Но я думаю, что больше всего мэров и депутатов соберут региональные элиты, дальше будет «Слуга народа», «Европейская солидарность», ОПЗЖ и «Батькивщина». Все остальные партии будут показывать результат похуже.

- Как вы оцениваете шансы влиятельных мэров сохранить свой пост?

— Процентов 70-80 нынешних влиятельных мэров останутся на своих должностях. Им ничего не угрожает.

- Михаил Добкин подал документы для регистрации кандидатом в мэры Харькова. Насколько реален этот вариант, учитывая состояние здоровья Кернеса?

— Думаю, что у Добкина шансов нет сегодня. Даже если Кернес не сможет баллотироваться, больше шансов у его заместителя Терехова или у кого-то из его окружения, с которым у Добкина прохладные отношения.

- Вы могли бы выделить конкретные регионы, где, на ваш взгляд, развернется наиболее интересная борьба?

— Днепр, безусловно, стоит особняком. Киев, Львов, Черновцы, Кропивницкий, Чернигов. Я думаю, что в половине областных центров будет реальная конкуренция и реальная борьба.

- Какую повестку будут использовать кандидаты от «Слуги народа». Чем им есть сейчас похвастаться?

— Они пытаются подтянуться к рейтингу президента, который остается достаточно высоким, 25-35%. Каждый пытается выглядеть как Зеленский, каждый позиционирует себя как партнер, брат и шурин Зеленского. Все пытаются подтянуться к Зеленскому.

В целом стратегия партии власти состоит в пиаре (большая стройка, дороги, все остальное) и максимальном использовании президента. С другой стороны — это поиск союзов и заключение соглашений с региональными элитами о совместном управлении теми или иными регионами.

- Вы сказали об эксплуатации образа Зеленского. А есть ли у него реальные достижения, кроме того, что он не Порошенко?

— С достижениями сложно. Где-то восстановил дороги (и это повлияло на общественное мнение), где-то больше нормализовалась гуманитарная сфера, меньше борьбы на этом фоне. Но борьбы с коррупцией нет, мира нет, благосостояния нет. С достижениями у президента очень сложно, и именно поэтому он будет работать в пиар-формате.

- Действительно ли неудачный результат «Слуги народа» будет использоваться для того, чтобы резко уменьшить власть Зеленского или даже лишить его президентского поста?

— Да, если партия власти провалится на местных выборах и ей не удастся сформировать союз с региональными элитами. Если «Слуга народа» массово окажется в оппозиции, это будет означать начало крушения этой партии власти.

- Сейчас муссируются слухи о досрочных парламентских выборах. Выгодно ли это Зеленскому?

— На данный момент нет. Но я не исключаю, что кризис может достигнуть такого апогея, что президент вынужден будет пожертвовать парламентом просто для того, чтобы досидеть до конца своего срока. Такой вариант полностью исключить нельзя. На данный момент — нет.

Сейчас президент не собирается распускать парламент, он до последнего момента будет делать все, чтобы этот парламент не распускать. Он ему крайне выгоден.

- А чисто технологически кто может прийти на замену Зеленскому?

— Неплохой набор назвал Андрей Богдан, я в принципе с ним согласен. Портнов, Гройсман, Разумков (если брать партию власти). Насчет Кличко я очень сомневаюсь. Если мы говорим о правом фланге, то кто-то еще из окружения Порошенко помоложе. В зависимости от того, куда качнется политическая система. Если ее качнет влево, это будет один набор кандидатов, вправо — другой.