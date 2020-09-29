Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. На них будут избраны областные и районные советы, а также советы и главы всех территориальных общин.
Эксперт отметил, что, если партия власти провалится на местных выборах и ей не удастся сформировать союз с региональными элитами, это будет использовано для значительного уменьшения власти президента Владимира Зеленского.
«Я не исключаю, что кризис может достигнуть такого апогея, что президент вынужден будет пожертвовать парламентом просто для того, чтобы досидеть до конца своего срока. Такой вариант полностью исключить нельзя», — указал Бортник.
Политолог добавил, что, поскольку у Зеленского нет достижений, которые можно было бы продемонстрировать обществу (мир, борьба с коррупцией и рост благосостояния), на местных выборах он будет работать в пиар-формате.
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