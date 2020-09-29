Если правящая украинская партия «Слуга народа» по итогам местных выборов массово окажется в оппозиции, это будет означать начало крушения этой партии власти. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: На местных выборах электоральная карта Украины станет похожа на шкуру ягуара © Facebook, Ruslan Bortnik

Эксперт отметил, что, если партия власти провалится на местных выборах и ей не удастся сформировать союз с региональными элитами, это будет использовано для значительного уменьшения власти президента Владимира Зеленского.

«Я не исключаю, что кризис может достигнуть такого апогея, что президент вынужден будет пожертвовать парламентом просто для того, чтобы досидеть до конца своего срока. Такой вариант полностью исключить нельзя», — указал Бортник.

Политолог добавил, что, поскольку у Зеленского нет достижений, которые можно было бы продемонстрировать обществу (мир, борьба с коррупцией и рост благосостояния), на местных выборах он будет работать в пиар-формате.

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