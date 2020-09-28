Американская биотехнологическая компания Inovio частично приостановила испытания своей вакцины против коронавируса, сообщает РИА Новости 28 сентября

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уведомило Inovio о том, что имеет ряд вопросов относительно планирующейся второй фазы испытаний вакцины-кандидата INO-4800.

«До тех пор, пока вопросы FDA не будут разрешены в удовлетворительной степени, заявка Inovio на проведение клинических испытаний нового лекарственного препарата в рамках фазы 2/3 частично приостановлена», — цитирует агентство пресс-службу компании.

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После того как FDA получит ответы от компании, у него будет 30 дней, чтобы уведомить Inovio о своем решении относительно возможности компании продолжить испытания.

«Эта частичная приостановка клинических испытаний произошла не из-за возникновения каких-либо побочных эффектов, связанных с продолжающейся расширенной первой фазой исследования Inovio (вакцины) INO-4800», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вакцина INO-4800 нацелена против главного поверхностного шиповидного белка вируса SARS-CoV-2, из-за которого возникает COVID-19.