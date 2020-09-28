Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal договорилась о продаже своего бизнеса в США американской компании Cleveland-Cliffs, пишет РИА Новости 28 сентября со ссылкой на сообщение покупателя

Выручка ArcelorMittal USA за 2019 год составила $9,9 млрд, однако сумма, которую заплатят американцы, почти в 20 раз меньше: индийская компания получит за свои активы всего $505 млн.

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Следует отметить, что американская компания совсем недавно, в 2016 году, находилась на грани разорения.

Стоимость ее акций за 5 лет упала на 95%, одно из крупных горнодобывающих производств компании было закрыто.

Эксперты относили акции компании к разряду тех, которые не стоит покупать.

После завершения сделки Cleveland-Cliffs станет крупнейшим производителем плоского стального проката и железорудных окатышей в Северной Америке.

Она получает 25 предприятий, среди которых шахты и интегрированные предприятия по производству стали, по средней цене $20,2 млн за штуку.

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Практика «отъема» прибыльных иностранных предприятий в США получает все более широкое распространение.

Ранее в 2020 году Соединенные Штаты вынудили китайского интернет-гиганта TikTok продать свой бизнес в США, что в КНР назвали рейдерским захватом.