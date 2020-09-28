Выручка ArcelorMittal USA за 2019 год составила $9,9 млрд, однако сумма, которую заплатят американцы, почти в 20 раз меньше: индийская компания получит за свои активы всего $505 млн.
Данная сумма будет выплачена авансом. Завершение продажи ознаменует передача ArcelorMittal акций компании Cleveland-Cliffs на сумму $873 млн.
Следует отметить, что американская компания совсем недавно, в 2016 году, находилась на грани разорения.
Стоимость ее акций за 5 лет упала на 95%, одно из крупных горнодобывающих производств компании было закрыто.
Эксперты относили акции компании к разряду тех, которые не стоит покупать.
После завершения сделки Cleveland-Cliffs станет крупнейшим производителем плоского стального проката и железорудных окатышей в Северной Америке.
Она получает 25 предприятий, среди которых шахты и интегрированные предприятия по производству стали, по средней цене $20,2 млн за штуку.
Для сравнения: за покупку одного завода «Криворожсталь» на Украине ArcelorMittal, крупнейшая металлургическая компания планеты, которой принадлежит около 10% мирового рынка стали, заплатила $4,8 млрд.
Практика «отъема» прибыльных иностранных предприятий в США получает все более широкое распространение.
Ранее в 2020 году Соединенные Штаты вынудили китайского интернет-гиганта TikTok продать свой бизнес в США, что в КНР назвали рейдерским захватом.