Члены пропрезидентской партии «Слуга народа» считают, что завоевали Украину и могут грабить ее и ее жителей. Об этом депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сказал в интервью изданию Украина.ру

Кабмин Украины изменил закон ради улучшения жилищных условий генпрокурора Венедиктовой – СМИ © скриншот с Google-карт Ирина Венедиктова с семьей переехала в резиденцию в Пуще-Водице на окраине Киева. При этом по закону пользоваться шестикомнатной резиденцией на улице Вышгородской могут только три человека — президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр.

По словам Кузьмина, никаких законных оснований для ее переезда не было.

«Просто "Слуги народа", к коим относится и генпрокурор, ощущают себя вовсе не слугами, а хозяевами народа. Такими себе небожителями, имеющими неограниченную власть над нами, по их мнению, холопами. Им уже мало квартир, домов и дач, им государственные резиденции подавай и царские хоромы», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что Украина для «слуг народа» как добыча — «они считают, что завоевали ее, а значит, могут грабить по своему разумению».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.