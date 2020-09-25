Нынешние власть имущие в Украине ощущают себя небожителями, имеющими неограниченную власть над нами, по их мнению, холопами. Им уже мало квартир, домов и дач, им государственные резиденции подавай и царские хоромы, утверждает народный депутат Ренат Кузьмин

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Ренат Равельевич, в чем криминал истории с переездом Венедиктовой в государственную резиденцию?

— В том, что генпрокурор Венедиктова, не имея права проживать в государственной резиденции, предназначенной, как известно, для проживания президента, в июне 2020 года в эту резиденцию незаконно вселилась и начала использовать ее по своему усмотрению и в собственных интересах. А для того чтобы создать видимость законности своего там проживания, Венедиктова заставила директора комплекса «Пуща-водица» Егорова, в отношении которого прокуроры центрального аппарата Генпрокуратуры, т.е. подчиненные Венедиктовой, поддерживают государственное обвинение в суде, заключить с ней фиктивный договор аренды.

В этом договоре указано, что арендует она не государственную резиденцию, на содержание которой из государственного бюджета Украины выделяется 163 000 грн в месяц, а старую нежилую госдачу, которой уже много лет никто не пользуется, за 63 000 грн в месяц. После этого с целью легализации своих незаконных действий, Венедиктова вынудила премьера Шмыгаля подписать «закрытое» постановление Кабмина, разрешающее сдавать президентские резиденции всем желающим, в т.ч. и генпрокурору, чем фактически сделала Шмыгаля соучастником этой гнусной аферы.

После подписания Шмыгалем постановления Кабмина Венедиктова принудила Егорова заключить с ней новый договор аренды, теперь уже указав в нем помещение, которое она фактически занимала, т.е. государственную резиденцию. При этом, используя свои должностные полномочия и фактическую зависимость Егорова в связи с привлечением его к уголовной ответственности, принудила его указать в договоре стоимость аренды государственной резиденции — 63 000 грн при фактической ее стоимости 163 000 грн в месяц.

В результате всех этих мошеннических действий генпрокурор Венедиктова проживает в государственной резиденции по сей день и платит арендную плату на 100 000 грн в месяц меньше, чем ее реальная стоимость.

- Серьезны ли основания для ее переезда?

— Никаких законных оснований для ее переезда не было и нет, просто «Слуги народа», к коим относится и генпрокурор, ощущают себя вовсе не слугами, а хозяевами народа. Такими себе небожителями, имеющими неограниченную власть над нами, по их мнению, холопами. Им уже мало квартир, домов и дач, им государственные резиденции подавай и царские хоромы. У этих людей нет ни стыда, ни совести. Украина для них как добыча.

Они считают, что завоевали ее, а значит, могут грабить по своему разумению. И Украину, и ее жителей. Мы все для них — не люди, а обслуживающий их персонал. Вот, к примеру, президент Зеленский, чтобы замять скандал со своим переездом в государственную резиденцию, которую во время предвыборной кампании обещал отдать детям, распорядился поселить детей-сирот на территории Конча-Заспы. Думаете он к себе их поселил? Поделился жилплощадью? Нет же, он поселил их не в своей резиденции, а в палаточном городке, разбитом рядом.

Другими словами, он, Зеленский, генпрокурор Венедиктова живут в хоромах, а сироты, которых дядя президент облагодетельствовал, живут в палатках. Вот вам и все их представления о социальной справедливости, в этом вся их лживая сущность. Торгаши, одним словом. Зачем им, этим «слугам народа», постоянно морализаторствовать и корчить из себя невинных дев? Зачем постоянно обвинять всех вокруг в коррупции и обещать какие-то мифические посадки, если у самих рыло в пуху и клейма на них ставить негде? Зачем эти пафосные речи про «папередников», про золотой батон Януковича, про его Межигорье и страусов?

Лицемерные, лживые и подлые существа. И это притом что страна находится под полным внешним управлением. Заокеанские хозяева ведут здесь себя как дома. Все ключевые посты в государстве занимают агенты иностранного влияния, ни один важный государственный чиновник не назначается на должность без согласия иностранных спецслужб. Иностранные преступные кланы, вступив в сговор с украинскими олигархами при поддержке иностранных спецслужб, действующих в геополитических интересах своих правительств, совершили в 2014 году в Киеве государственный переворот.

Они захватили все ключевые посты в государстве, взяли под контроль финансовые потоки и перенаправили их в собственные карманы. Они вот уже седьмой год грабят Украину, вытягивая из нее последнее. Внешнее управление — это современная форма рабства. Они сделали рабами весь украинский народ. А эти клоуны, представляющие нынешнюю украинскую власть, просто марионетки в руках иностранных мошенников, украинских олигархов и западных спецслужб, которым просто разрешили немножко поживиться от барского стола. Да и как можно назвать Украину независимым государством, если почти 70% доходной части бюджета Кабмин планирует получить, взяв в долг у тех, кому он уже должен сумму, равную нескольким годовым бюджетам страны?

- Как вы оцениваете работу Ирины Венедиктовой на посту генпрокурора? Есть ли улучшения в работе Генпрокуратуры?

— Генпрокуратура не выполняет возложенных на нее функций. С каждым новым постмайданным генпрокурором генпрокуратура работает все хуже и хуже. Все объявленные этими «прогрессивными реформаторами» реформы органов прокуратуры преследовали лишь одну цель: под красивыми лозунгами уволить «папередников» и на их места назначить своих друзей, родственников, знакомых, любовников и их приятелей.

Ничего общего с реформированием правоохранительных органов это шапито не имеет. Прокуроры уже забыли, как проводятся коллегии, координационные совещания, семинары и традиционные в прошлом заслушивания, а Офис генпрокурора превратился сегодня в филиал харьковского райотдела милиции, когда на руководящие должности назначаются бывшие харьковские милиционеры без какого-либо конкурса и аттестации. В общем, про улучшения в работе говорить не приходится.

Но такое положение дел не только в прокуратуре. В «Квартал 95» превратились все государственные структуры государства. И пока одни ее просто грабят, другие отстраивают на ее территории плацдарм для войны с Россией. Это же так удобно: воевать на чужой территории чужими руками. Украину нужно срочно спасать, иначе она может навсегда исчезнуть с политической карты мира.