Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провернула «гнусную аферу», переехав в государственную резиденцию. Об этом депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сказал в интервью изданию Украина.ру

Кабмин Украины изменил закон ради улучшения жилищных условий генпрокурора Венедиктовой – СМИ © скриншот с Google-карт Евгением Егоровым. При этом по закону пользоваться шестикомнатной резиденцией на улице Вышгородской в Киеве могут только три человека — президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр.

Кузьмин отметил, что Егоров пошел на подписание фиктивного договора аренды, так как в отношении него подчиненные Венедиктовой прокуроры поддерживают государственное обвинение в суде.

«В этом договоре указано, что арендует она не государственную резиденцию, на содержание которой из государственного бюджета Украины выделяется 163 000 грн в месяц, а старую нежилую госдачу, которой уже много лет никто не пользуется, за 63 000 грн в месяц. После этого с целью легализации своих незаконных действий, Венедиктова вынудила премьера [Дениса] Шмыгаля подписать "закрытое" постановление Кабмина, разрешающее сдавать президентские резиденции всем желающим, в т.ч. и генпрокурору, чем фактически сделала Шмыгаля соучастником этой гнусной аферы», — заявил депутат.

По его данным, после подписания Шмыгалем постановления Кабмина Венедиктова принудила Егорова заключить с ней новый договор аренды, теперь уже указав в нем саму государственную резиденцию. При этом, используя свои должностные полномочия, генпрокурор, по словам Кузьмина, принудила директора «Пущи-Водицы» указать в договоре стоимость аренды — 63 000 грн, то есть на 100 000 грн меньше реальной стоимости.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.