России следует предложить Германии скидку на поставки природного газа, чтобы гарантировать завершение строительства «Северного потока-2». Об этом член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова сказала в комментарии «Интерфаксу» 23 сентября

Парламент ФРГ не смог проголосовать за проект резолюции по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Алексея Навального.

«На мой взгляд, сейчас стоило бы предложить Германии значительную скидку на газ хотя бы на год при условии, что строительство будет закончено. В настоящий момент Германия поделилась на два блока, которые выступают за строительство "Северного потока-2" или же за его отмену. В любом случае эта скидка в перспективе будет гораздо выгоднее, чем недостроенная "труба"», — заявила Строкова.

Она отметила, что Европейский совет на грядущем саммите 1-2 октября может вынудить Германию временно заморозить строительство «Северного потока-2», однако в таком случае ФРГ понесет значительные убытки.

Ранее депутаты немецкого Бундестага не смогли проголосовать за резолюцию по «Северному потоку-2», поскольку на рассмотрение было вынесено два взаимоисключающих проекта этого документа. Так, фракция «Союза-90 / Зеленых» в своем документе требовала лишить политической поддержки «Северный поток-2» и остановить его сооружение, поскольку он якобы «раскалывает Европу».

В то же время депутаты партии «Альтернатива для Германии», напротив, в своем варианте резолюции настаивали на поддержке строительства газопровода ради обеспечения энергобезопасности, а также восполнения нехватки энергоносителей, которая может возникнуть в результате решения закрыть в Германии атомные и угольные электростанции.