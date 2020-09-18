Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA 18 сентября опубликовал объявление о точках и времени сбора новых митингов в Белоруссии на предстоящие выходные. Противники Александра Лукашенко предлагают гражданам страны собраться и захватить с собой фото «пособников режима»

В публикации говорится, что глава Координационного совета Светлана Тихановская готовит санкционные списки и в этом ей нужно помочь.

А именно: оппозиция предлагает всем желающим выйти на улицы с фотографиями «карателей, фальсификаторов, пособников оккупационного режима», а также их личными данными, напечатанными на плакатах.

Все это, указано в сообщении, нужно, «чтобы мир знал», кто заслуживает суда.

Параллельно с этим Telegram-канал призвал участников акций разместить эту же информацию у себя в соцсетях с хештегом #народныйтрибунал.

Запланирован новый протест, который оппозиция называет «Марш справедливости», на 14.00 в воскресенье, 20 сентября.

«Районы — будьте осторожны! Собирайтесь только очень большими группами, проводите разведку, вычисляйте провокаторов. Если вас мало, добирайтесь на транспорте. Носите маски! Давайте покажем бандитам, которые воюют против белорусов, что правосудия им не избежать», — говорится в сообщении канала.

«Президент света»: Тихановская завела Instagram © Instagram Тихановской Александра Тарайковского, первого погибшего во время уличных беспорядков в Белоруссии.

В перечень, написала Тихановская, войдут имена чиновников и силовиков, которые принимали участие в разгоне митингов.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Оппозиция считает результаты сфабрикованными.