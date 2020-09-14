Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе и совместное реагирование на возникающие вызовы.
По словам Владимира Путина, Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, в том числе тем, которые вытекают из договора о Союзном государстве и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Кроме того, российский президент отметил, что белорусы должны сами без всяких подсказок и давления извне в спокойном режиме найти пути выхода из внутриполитического кризиса, который возник после выборов главы государства.
Александр Лукашенко со своей стороны поблагодарил Владимира Путина и всех россиян за поддержку Белоруссии после президентских выборов.
На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября было принято решение о том, что Россия предоставит Минску кредит в 1,5 млрд долларов
По словам российского лидера, Россия остается самым крупным инвестором в экономику Белоруссии, и новый кредит — продолжение этой политики.