«Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», — написала она.

Как Тимошенко до дверей не дошла: хроника несостоявшейся сенсации
Как Тимошенко до дверей не дошла: хроника несостоявшейся сенсации
© Facebook, Юлія Тимошенко
По словам Сороки, Тимошенко чувствует себя гораздо лучше, но у нее все ещё есть пневмония.