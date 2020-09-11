Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила отрицательный тест на COVID-19. Об этом 11 сентября сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в Facebook

«Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», — написала она. Как Тимошенко до дверей не дошла: хроника несостоявшейся сенсации © Facebook, Юлія Тимошенко