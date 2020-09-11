«Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», — написала она.
По словам Сороки, Тимошенко чувствует себя гораздо лучше, но у нее все ещё есть пневмония.
«Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», — написала она.
По словам Сороки, Тимошенко чувствует себя гораздо лучше, но у нее все ещё есть пневмония.
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