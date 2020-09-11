«В последние дни в СМИ распространяется информация о смене руководства "Укроборонпрома". Это действительно так. Месяц назад Абромавичус написал заявление об увольнении, и новый генеральный директор Концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра, которое согласно сообщениям журналистов, уже передано в Офис президента», — написал он.
По его словам, в связи с этим многие задаются вопросом, останется ли работать в концерне нынешняя команда.
«Очевидно, у нового руководителя будет право формировать свою команду, внедрять свою культуру управления и реализовывать свое видение реформы. В то же время "Укроборонпром" — не частная собственность, а государственная компания, перед которой стоит четкое и понятное задание: производство качественных вооружений и военной техники для нужд армии», — добавил Найем.
При этом он прогнозирует, что может прийти управленец, который не позволит многим из существующей команды оставаться работать в концерне. Причиной он назвал возможное желание побороться за власть, восстановление нелегальных потоков и схем, растяжение активов и возвращение к старым практикам ручного управления.