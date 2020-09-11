Генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус уже написал заявление об отставке. Об этом 10 сентября сообщил его заместитель Мустафа Найем в Facebook

«Искры» от костра запорожского Укроборонпрома © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, в связи с этим многие задаются вопросом, останется ли работать в концерне нынешняя команда.

«Очевидно, у нового руководителя будет право формировать свою команду, внедрять свою культуру управления и реализовывать свое видение реформы. В то же время "Укроборонпром" — не частная собственность, а государственная компания, перед которой стоит четкое и понятное задание: производство качественных вооружений и военной техники для нужд армии», — добавил Найем.

При этом он прогнозирует, что может прийти управленец, который не позволит многим из существующей команды оставаться работать в концерне. Причиной он назвал возможное желание побороться за власть, восстановление нелегальных потоков и схем, растяжение активов и возвращение к старым практикам ручного управления.