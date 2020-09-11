Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук не считает перенос инспекции украинских позиций у поселка Шумы срывом Минских соглашений. Об этом он сообщил поздно вечером 10 сентября в эфире «Украина 24»

Андрей Золотарёв: Бескомпромиссность Киева завела Минские соглашения в тупик © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По его словам, инспектирование позиций у Шумов было перенесено из-за позиции представителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса, которые в четверг потребовали проведения инспекций у других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию.

Кравчук заверил, что украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо Кравчук отослал координатору ОБСЕ Хайди Грау.

На днях в МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что ТКГ согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы, которая должна была состояться в четверг. Между тем украинская сторона в ТКГ обратилась к представителям ОБСЕ с предложением отказаться от запланированной встречи, сославшись на несогласованные ранее требования российской стороны и представителей непризнанных территориальных образований.

По словам полпреда РФ в группе Бориса Грызлова, Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы — представители Киева отказались допустить проверяющих именно на том участке, где ранее было зафиксировано создание новых украинских позиций, а также попытались отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции. Грызлов назвал создание новых позиций и недопущение инспекции нарушением договоренностей о режиме прекращения огня.