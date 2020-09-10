Украинская сторона, не допустив представителей ДНР на контролируемый ВСУ участок под поселком Шумы, сорвала совместную инспекцию. Об этом 10 сентября заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов

«Киев сорвал договоренность об инспекции в Донбассе, не допустив представителей ДНР и ОБСЕ в район создания новых укранских позиций», — цитирует Бориса Грызлова РИА Новости.

Донбасс, совместная инспекция: случится ли шаг к сближению сторон? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Натальи Никоноровой, совместная инспекция в окрестностях Горловки сорвана по вине украинской стороны, из-за ее желания скрыть свои нарушения и не дать возможности это проверить.

Как сообщили в ДНР, украинская сторона выдвинула дополнительные требования: ПЦР-тест на коронавирус для представителя народной республики, наличие паспорта РФ или Украины, а также отсутствие на одежде какой-либо символики ДНР. Все это в народной республике сочли неприемлемым.