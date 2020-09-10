«Киев сорвал договоренность об инспекции в Донбассе, не допустив представителей ДНР и ОБСЕ в район создания новых укранских позиций», — цитирует Бориса Грызлова РИА Новости.
По версии украинских военных, именно ополченцы ДНР обстреляли район инспекции. По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, совместная инспекция в окрестностях Горловки сорвана по вине украинской стороны, из-за ее желания скрыть свои нарушения и не дать возможности это проверить.
Как сообщили в ДНР, украинская сторона выдвинула дополнительные требования: ПЦР-тест на коронавирус для представителя народной республики, наличие паспорта РФ или Украины, а также отсутствие на одежде какой-либо символики ДНР. Все это в народной республике сочли неприемлемым.