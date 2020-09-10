«Истинная причина такого деструктивного поведения нам прекрасно известна — украинские вооруженные формирования действительно нарушили дополнительные меры в части расположения укреплений и сооружений в районе населенного пункта Шумы, поэтому руководство Украины пытается всеми силами сокрыть данное положение дел и не допустить объективного мониторинга своих позиций», — сказала полпред ДНР.
Информацию, которую озвучила украинская сторона, Никонорова назвала абсурдной и заявила, что подобное не звучало на обсуждении в ТКГ.
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил ранее, что Россия и республики Донбасса выдвинули новые требования, которые в ходе предыдущей встречи не обсуждались. А конкретно: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола. Это, по словам Кравчука, нарушает предыдущие договоренности в части совместного мониторинга позиций у поселка Шумы.
Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.
Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая могла быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.
Удар по траншеям ВСУ перенесли на 9 сентября, но не состоялся и он: в этот день стороны договорились о совместной инспекции позиций украинской армии в районе поселка Шумы.