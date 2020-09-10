Совместная инспекция в окрестностях Горловки сорвана по вине украинской стороны, из-за ее желания скрыть свои нарушения и не дать возможности это проверить. Такое заявление сделала полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ), глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает Донецкое агентство новостей 10 сентября

«Истинная причина такого деструктивного поведения нам прекрасно известна — украинские вооруженные формирования действительно нарушили дополнительные меры в части расположения укреплений и сооружений в районе населенного пункта Шумы, поэтому руководство Украины пытается всеми силами сокрыть данное положение дел и не допустить объективного мониторинга своих позиций», — сказала полпред ДНР.

Грубо нарушают договоренности. Кравчук возложил на РФ и ДНР вину за срыв инспекции © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил ранее, что Россия и республики Донбасса выдвинули новые требования, которые в ходе предыдущей встречи не обсуждались. А конкретно: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола. Это, по словам Кравчука, нарушает предыдущие договоренности в части совместного мониторинга позиций у поселка Шумы.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая могла быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.

Удар по траншеям ВСУ перенесли на 9 сентября, но не состоялся и он: в этот день стороны договорились о совместной инспекции позиций украинской армии в районе поселка Шумы.