Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу инициировала срочное заседание по вопросам безопасности после отмены инспекции в Шумах под Горловкой. Соответствующее письмо 10 сентября представителям ОБСЕ направил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, копия есть в распоряжении «РБК-Украина»

Отмечается, что запланированная на сегодня проверка не состоялась якобы из-за дополнительных требований ДНР, в частности, посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, а также подписание совместного протокола. Коронавирус, паспорт, шевроны. ДНР ответила Киеву на обвинения в срыве инспекции под Горловкой © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности», — отметил Кравчук.

Он также добавил, что с учетом новых требований украинская сторона предложила перенести инспекцию до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Ее предлагается созвать в кратчайшие сроки.

Ранее свою версию произошедшего представили в ДНР. Там утверждают, что дополнительные требования выдвинула украинская сторона: ПЦР-тест на коронавирус для представителя народной республики, наличие паспорта РФ или Украины, а также отсутствие на одежде какой-либо символики ДНР. Все это было признано Донецком неприемлемым.