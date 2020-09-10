Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) обвинило Киев в срыве совместной с ОБСЕ трехсторонней инспекции позиций украинской армии в районе села Шумы под Горловкой. Заявление опубликовано 10 сентября на сайте Донецкого агентства новостей

В четверг, 10 сентября, в районе Шум должна была состояться инспекция с участием представителей Украины, ДНР и ОБСЕ. В последний момент стало известно, что мероприятие не состоится. По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука, ДНР якобы выдвинула новые требования: осмотр новых точек, фото- и видеосъемка, а также подписание совместного протокола. Данные требования в Киеве сочли неприемлемыми. Грубо нарушают договоренности. Кравчук возложил на РФ и ДНР вину за срыв инспекции © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

По версии народной республики, ситуация обстояла с точностью до наоборот, невыполнимые требования были выдвинуты украинской стороной.

Осуществлять инспекцию от ДНР должен был руководитель представительства республики в СЦКК Руслан Якубов, Украина поставила ряд условий для его приезда на позиции ВСУ. Так, он должен был пройти ПЦР-тест на коронавирус, иметь паспорт РФ или Украины, а его одежда не должна была содержать шевронов или какой-либо символики с упоминанием ДНР.

«Кроме того, украинская сторона не подтвердила согласие на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы ВФУ. Таким образом, украинская сторона в очередной раз нашла повод для невыполнения достигнутых договоренностей, продемонстрировав свою неспособность и нежелание следовать букве Минских соглашений», — сказано в сообщении.

После решения о совместном патрулировании украинские националисты обвинили власти страны в измене. В четверг, 10 сентября, в разных городах Украины должны пройти акции протеста.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая могла быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.

Удар по траншеям 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ перенесли на десять часов утра 9 сентября. Но в этот день состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором стороны согласовали совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы.