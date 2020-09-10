Украина не согласится с деструктивными попытками сорвать мирный процесс относительно отмены инспекции в районе поселка Шумы в Донбассе. Об этом 10 сентября сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает им адекватно оценивать происходящие события», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на утро Киев получил ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и «еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника».

Сообщается, что именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно «одноразового инспектирования» исключительно одной точки не произойдет в связи с якобы постоянным изменением запросов российской стороны.

Ранее СМИ опубликовали выдержку из обращения главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука к представителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау и модератору Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, главе СММ ОБСЕ на Украине Халиту Чевику, в котором он возложил вину за сложившуюся ситуацию на Россию и ДНР. Грубо нарушают договоренности. Кравчук возложил на РФ и ДНР вину за срыв инспекции © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9.09.2020, в частности: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола. Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности», — говорится в тексте документа.

После решения о совместном патрулировании украинские националисты обвинили власти страны в измене. В четверг, 10 сентября, в разных городах Украины должны пройти акции протеста.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая могла быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.

Удар по траншеям 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ перенесли на десять часов утра 9 сентября. Но в этот день состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором стороны согласовали совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы.