Ранее о срыве инспекции со ссылкой на источники сообщили несколько украинских СМИ. Подчеркивалось, что речь идет о временной отмене, а не о переносе.
«Обозреватель» приводит выдержку из обращения Кравчука к представителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау и модератору Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, главе СММ ОБСЕ на Украине Халиту Чевику, в котором он возложил вину за сложившуюся ситуацию на Россию и ДНР.
«Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9.09.2020, в частности: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола. Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности», — говорится в тексте документа.
Ранее украинские националисты обвинили власти страны в измене из-за готовящейся инспекции. В четверг, 10 сентября, в разных городах Украины должны пройти акции протеста.
Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.
Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая могла быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.
Удар по траншеям 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ перенесли на десять часов утра 9 сентября. Но в этот день состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором стороны согласовали совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы.