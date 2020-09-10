Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук подтвердил, что совместная инспекция ДНР и Украины в районе населенного пункта Шумы в Донбассе отменена. Его слова приводит 10 сентября «Обозреватель»

Донбасс, совместная инспекция: случится ли шаг к сближению сторон? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Обозреватель» приводит выдержку из обращения Кравчука к представителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау и модератору Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, главе СММ ОБСЕ на Украине Халиту Чевику, в котором он возложил вину за сложившуюся ситуацию на Россию и ДНР.

«Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9.09.2020, в частности: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола. Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности», — говорится в тексте документа.

Ранее украинские националисты обвинили власти страны в измене из-за готовящейся инспекции. В четверг, 10 сентября, в разных городах Украины должны пройти акции протеста.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Время «Ч» для Донбасса: что происходит в регионе после «ультиматума Пушилина» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая могла быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.

Удар по траншеям 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ перенесли на десять часов утра 9 сентября. Но в этот день состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором стороны согласовали совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы.