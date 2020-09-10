Противники Зеленского заявили, что совместная с ДНР и ЛНР инспекция позиций ВСУ — это «преступление против государства и сдача национальных интересов».
«Это после сознательного срыва операции по "вагнеровцам", после "перемирия" со смертями бойцов и перед встречей советников стран "нормандской четверки" с участием Ермака. Все это шаги на уничтожение нашей Независимости», — говорят антикапитулянты.
Они заявляют, что «капитуляцию надо остановить здесь и сейчас», и приглашают принять участие в акции всех желающих.
Напомним, внешняя и внутренняя политика Украины полностью контролируется посольством и спецслужбами США.
Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы сохранять Украину в роли очага нестабильности на границе с Россией.
По этой причине попытки урегулирования конфликта в Донбассе блокируются Киевом с 2014 года.