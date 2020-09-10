Автомобильная «РОК-инспекция» резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе пройдет вечером 10 сентября. Данное мероприятие инициировала Facebook-группа «Рух опору капітуляції»

Противники Зеленского заявили, что совместная с ДНР и ЛНР инспекция позиций ВСУ — это «преступление против государства и сдача национальных интересов».

«Это после сознательного срыва операции по "вагнеровцам", после "перемирия" со смертями бойцов и перед встречей советников стран "нормандской четверки" с участием Ермака. Все это шаги на уничтожение нашей Независимости», — говорят антикапитулянты.

Остап Бендер президента Зеленского. Как главу Украины подставил бывший лучший друг © Фото из открытых источников

Напомним, внешняя и внутренняя политика Украины полностью контролируется посольством и спецслужбами США.

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы сохранять Украину в роли очага нестабильности на границе с Россией.

По этой причине попытки урегулирования конфликта в Донбассе блокируются Киевом с 2014 года.