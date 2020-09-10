Пока оппозиционеры в Белоруссии управляются извне, есть риск, что, если президент Александр Лукашенко последует их сценарию, его сторонников ожидает судьба соратников экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом белорусский политолог Павел Карназыцкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Безпалько объяснил, почему сравнивать Лукашенко и Януковича некорректно © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Карназыцкий подтвердил, что со стороны оппозиции раздаются угрозы в адрес сторонников Лукашенко. При этом он ответил, что агрессия Белоруссии не свойственна, и сегодня им просто пытаются «навязать интервенцию и агрессию».

«Пока правят бал эти интервенты, то есть риск, что если сегодня Лукашенко уйдет по их сценарию, то его сторонникам будет так же плохо, как было плохо сторонникам Януковича на Украине. Вы же сами видите, что там творится, когда расстреливают автобусы с оппонентами, когда оппонентов без суда держат в тюрьмах по году-два. То же самое ждет сторонников Лукашенко в Беларуси», — заявил политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.