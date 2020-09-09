Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
«Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения», — подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
Также он отметил, что Украина остается полностью приверженной мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей.