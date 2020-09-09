На фоне поддержки президента Белоруссии Россия в глазах протестующих начинает ассоциироваться с режимом Александра Лукашенко. Об этом сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Болкунец объяснил, почему Лукашенко не помогут слова о братстве и едином отечестве с Россией © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

По словам Луща, за более тесный союз с Россией выступают как минимум 50% белорусских граждан.

«Другое дело, что на фоне поддержки Россией действующего президента Россия сама начинает ассоциироваться с режимом Лукашенко. Последствия этих шагов мы можем увидеть в ближайшее время… Геополитический вектор должен быть определен… Ситуация настолько запущена, что сейчас любое принятое решение будет с политическими потерями», — сказал эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.