В воскресенье, 6 сентября, в Белоруссии прошли уже традиционные акции протеста противников Лукашенко. По официальным данным, их численность составила 30 тысяч человек, а по информации журналистов и оппозиции — 150 тысяч.
По словам Луща, за более тесный союз с Россией выступают как минимум 50% белорусских граждан.
«Другое дело, что на фоне поддержки Россией действующего президента Россия сама начинает ассоциироваться с режимом Лукашенко. Последствия этих шагов мы можем увидеть в ближайшее время… Геополитический вектор должен быть определен… Ситуация настолько запущена, что сейчас любое принятое решение будет с политическими потерями», — сказал эксперт.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.