С началом отопительного сезона в Белоруссии нерешенные экономические проблемы спровоцируют вторую волну активизации протестной активности в стране. Об этом сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, зачем женщины и дети выходят на белорусские протесты Александра Лукашенко. По официальным данным, их численность составила 30 тысяч человек, а по информации журналистов и оппозиции — 150 тысяч.

По словам Луща, если со стороны белорусского руководства не будет политических решений, этот протест может держаться «на низком огне» до серьезного ухудшения экономической ситуации.

«С началом отопительного сезона ряд вопросов в белорусской экономике до сих пор не решен, а курс валюты достаточно чувствительно отреагировал и на события последних дней, и на забастовки. Учитывая эти экономические предпосылки, мы увидим вторую волну активизации протестной активности, в которую могут быть вовлечены другие слои населения», — сказал он.

Лущ отметил, что сегодня необязательно посещать массовые мероприятия: многие выражают несогласие на рабочих местах в форме итальянской забастовки или иных формах протестов.

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