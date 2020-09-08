Президент РФ Владимир Путин открыто дал понять, что Россия не допустит в Белоруссии украинского сценария и пообещал поддержку Александру Лукашенко, если ситуация будет выходить из-под контроля. Но вопрос состоит в том, что за это захочет Москва. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью информационному агентству NewsFront

Белорусский эксперт сказал, почему люди массово не выходят на улицу в поддержку Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Пока идут точечные разговоры. Но мне кажется, что Российская Федерация будет требовать каких-то более существенных уступок», — считает Петровский.

Политолог добавил, что для Лукашенко сейчас нужно в самое ближайшее время купировать протесты, максимально привлекать протестующих к ответственности, притом делать это более тонкими методами, нежели в первые три дня массовых акций.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).