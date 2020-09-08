Пока что на официальном уровне Минск дает понять, считает эксперт, что белорусская сторона готова перевести транзит своих товаров с литовских и польских портов, часть которых, возможно, пойдёт в Латвию, часть — в российскую Усть-Лугу.
«Пока идут точечные разговоры. Но мне кажется, что Российская Федерация будет требовать каких-то более существенных уступок», — считает Петровский.
Политолог добавил, что для Лукашенко сейчас нужно в самое ближайшее время купировать протесты, максимально привлекать протестующих к ответственности, притом делать это более тонкими методами, нежели в первые три дня массовых акций.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).