Китай - самая активная среди стран, стремящихся повлиять на выборы президента Соединенных Штатов, следом за КНР по активности идут Иран и Россия, сказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Его слова приводит Reuters 5 сентября

«Мы знаем, что китайцы взяли на себя активную роль… Мы очень четко дали понять китайцам, русским, иранцам и другим, о чем сообщалось публично, что те, кто будет пытаться вмешаться в американские выборы, столкнутся с серьёзными последствиями», — цитирует агентство О'Брайена.

Трамп не спешит голословно обвинять Россию в отравлении Навального - Слуцкий © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Главными претендентами на президентский пост являются действующий президент Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, США так и не смогли предоставить хоть сколько-нибудь внятных доказательств этого.