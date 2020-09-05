«Мы знаем, что китайцы взяли на себя активную роль… Мы очень четко дали понять китайцам, русским, иранцам и другим, о чем сообщалось публично, что те, кто будет пытаться вмешаться в американские выборы, столкнутся с серьёзными последствиями», — цитирует агентство О'Брайена.
Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.
Главными претендентами на президентский пост являются действующий президент Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, США так и не смогли предоставить хоть сколько-нибудь внятных доказательств этого.